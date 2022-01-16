سجن 5 أشخاص 3 سنوات لاتهامهم بالإتجار في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة 5 أشخاص بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامهم بإحراز مواد المخدرة بقصد الإتجار في مركز أخميم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عاطف رمسيس.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضي، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة لكل من "ر. ن" 42 عاما، عامل، و"م. أ" 31 عاما، حاصل على ثانوية أزهرية، و"ع. ع" 42 عاما، سائق، و"م. ح" 36 عاما، حاصل على دبلوم صناعي، و"إ. ع" 27 عاما، حاصل على دبلوم صناعي، تهمة إحراز مواد مخدرة "هيروين، أفيون، حشيش، ميثامفيتامين"، بقصد الإتجار، والمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس بقصد التعاطي.

وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.