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تشهد محافظة الإسكندرية، طقس شديد البرودة وأمطار متقطعة وارتفاع أمواج البحر تزامنا مع تداعيات نوة "الفيضة الكبري".

وأشار تقرير غرفة الأمطار بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم السبت، إلى توقعات بسقوط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت، وذلك وفق التقارير والخرائط الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حالة الطوارئ، ودرجة الاستعدادات القصوى، مع استمرار انعقاد غرفة عمليات رئيسية بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية، وأخرى بشركة الصرف الصحي وغرف عمليات فرعية بالأحياء.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء للتواجد في الشوارع ومتابعة أعمال تسليك الشنايش وأغطية الصرف الصحي، لاستيعاب كميات الامطار الزائدة والمرتقبة.

وشدد على اتخاذ كل الإجراءات على مستوى إدارة الصرف الصحي والمياه والجهات التنفيذية، ومديرية التعليم والتضامن والصحة.

وأشار المحافظ إلى الدفع بعدد من سيارات الطوارئ والكسح والشفط وعدد آخر من البدلات في المناطق العشوائية.

وأكد المحافظة، فى بيان اليوم، انتظام الحركة الملاحية وحركة تداول خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، دون غلق البوغاز.

وتفقد رئيس شركة الصرف الصحي اللواء محمود نافع، أعمال تخفيض مناسيب المصارف في أبيس ومعمورة البلد لاستيعاب كميات الأمطار المتوقعة، دافعا بنحو 44 سيارة طوارئ منتشرة بين النقاط الساخنة.

وقالت رئيس حي غرب الإسكندرية، المهندسة سحر شعبان، اليوم السبت، إنه تم شن عدة حملات متزامنة في الشوارع الرئيسية بحي غرب لمتابعة أعمال تسليك الشنايش، وأغطية الصرف الصحي، مشيرة إلى تركيب شنايش جديدة في بعض مناطق أبيسات ومحور المحمودية.

وواصل اللواء حسن الجمال رئيس حي ثان المنتزه، أعمال تطهير وتطهير الشنايش وأغطية الصرف الصحي في شارع النبوي المهندس بالمندرة القبلية أمام مستشفى الصدر.

فيما صرح رئيس حي شرق محارب هيلع، بأنه تم تزويد شارع الدلتا بشنيشة جديدة، بالتزامن مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير للشنايش بشارع بورسعيد وتعاونيات سموحة.