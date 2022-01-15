وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ COP 27 يعكس صورة مصر في الجمهورية الجديدة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مؤتمر المناخ «COP 27» يشهد حضور ما يقرب من 30 ألف مشارك، موضحة أنه أكبر المؤتمرات في التعاون متعدد الأطراف على مستوى أروقة الأمم المتحدة ويستغرق نحو أسبوعين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن «كوب 27» ليس مؤتمرًا عاديًا تنظمه الدولة، لافتة إلى وجود أجندة رسمية للمفاوضات بالتعاون مع وزارة الخارجية تضم توصيات مؤتمر المناخ المنعقد في «جلاسكو» العام الماضي.

وأشارت إلى أن المؤتمر يضم شقًا خاصًا بالمبادرات التي تطلقها الدولة لدعم قضايا معينة وأحداثًا جانبية وجهود المجتمع المدني، قائلة إن المؤتمر يشهد تخصيص يوم للرؤساء ورؤساء الحكومات منذ اتفاق باريس لعام 2015.

ونوهت وزيرة البيئة إلى أن المؤتمر كبير ومعقد من الناحية التنظيمية واللوجستية، متابعة: «الدولة المضيفة تعقد المؤتمر بناء على إجراءات تضعها الأمم المتحدة في اتفاقية تسمي (اتفاقية الدولة المضيفة) تشمل 700 مهمة لترجمة الالتزامات الموجودة على الورق».

وأكدت أن الدولة تُحضر لمؤتمر المناخ بدعم كامل من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي وإشراف مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يترأس اللجنة العليا التي تستضيف المؤتمر، مشيرة إلى الاشتراك مع مجموعة من الوزارات المعنية في التنظيم مثل الصحة والخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والري والزراعة.

وذكرت «فؤاد» أن العمل الخاص بالملف البيئي لا يبدأ بالجزء الوطني أو المحلي وإنما الالتزامات بالاتفاقات الدولية، مؤكدة أن مصر لاعب قوي في التعاون الدولي البيئي وقادرة على بيان المتطلبات والاحتياجات وعمل توافق على تلك الالتزامات بما يؤثر بصورة مباشرة على مسارات التنمية.

وأوضحت أن المؤتمر يعكس صورة مصر في الجمهورية الجديدة، معقبة: «نأخذ في الاعتبار موضوعات البيئة والمناخ خلال مسارات التنمية رغم أن انبعاثاتنا قليلة، والمؤتمر فرصة للشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتغيير طريقة تفكير القطاع الخاص لإنتاج التكنولوجيات صديقة البيئة ومواكبة التكنولوجيات الدولية».

وعقد سامح شكري، ‏وزير الخارجية، ‎جلسة مباحثات موسعة مع الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، ورئيس الدورة الحالية لـ ‎ COP26 الوزير ألوك شارما، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، المنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر.