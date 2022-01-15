ثوران بركان تحت الماء يؤدي إلى تحذيرات من تسونامي عبر المحيط الهادئ

جرى إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" عبر أجزاء كبيرة من المحيط الهادئ بعد ثوران بركاني تحت الماء بالقرب من مملكة تونجا اليوم السبت، دفع أمواجا كبيرة إلى شاطئ المملكة الجزيرة.

وأدى ثوران بركان هونجا تونجا هونجا هاباي إلى حدوث تسونامي. وتحدثت وسائل إعلام محلية في سلسلة الجزر عن موجات مد غمرت الممتلكات وسقوط رماد وكذا سقوط اسلاك الهواتف ولكن حجم الدمار لايزال غير واضح بحلول المساء بالتوقيت المحلي.

وأصدرت السلطات عبر المحيط الهادئ بما في ذلك في ساموا وفيجي ونيوزيلندا تحذيرات من حدوث تسونامي وحثت الأشخاص على البقاء بعيدا عن المناطق الساحلية بسبب احتمالية حدوث تيارات قوية واستثنائية وأمواج غير متوقعة.

وذكر مكتب الأرصاد الأسترالي أنه تمت ملاحظة موجات تسونامي بارتفاع 2ر1 متر في نوكو ألوفا، عاصمة تونجا.

وتم إجلاء الملك توبو السادس عاهل تونجا من القصر الملكي في العاصمة فيما حاول العديد من السكان الصعود إلى أماكن أعلى.

وقالت قوة دفاع نيوزيلندا إنها كانت ترصد الوضع في تونجا وتستعد للمساعدة إذا طلبت منها الحكومة لكنه لم يتم إرسال طلب، بحسب إذاعة نيوزيلندا.

وأصدرت السلطات عبر المحيط الهادئ، بما في ذلك في ساموا وفيجي ونيوزيلندا، تحذيرات من موجات تسونامي، ونصحت السكان بالابتعاد عن المناطق الساحلية بسبب احتمال حدوث تيارات قوية وغير عادية وارتفاع غير متوقع لمنسوب المياه.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا "يجب على الأشخاص في البحر أو بالقرب منه الخروج من المياه ومن الشواطئ والمناطق الساحلية والابتعاد عن الموانئ والأنهار ومصبات الأنهار".

وسجلت الأرصاد في خليج هوراكي موجة بارتفاع 71 سنتيمترا عند جزيرة "جريت بارير" قرب أوكلاند بعد ثوران البركان.

ويقع البركان على بعد نحو ألفي كيلومتر من شمال شرق نيوزيلندا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في نيوزيلندا إن أجهزتها رصدت زيادة في الضغط جراء الثوران. ولجأ سكان نيوزيلندا إلى مواقع التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن أنه بإمكانهم سماع صوت الثوران.

وذكرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية اليوم أن السكان شعروا بصدمات في أنحاء من الساحل الغربي للبلاد وفي ألاسكا. وتم إصدار تحذير من تسونامي في هاواي.

وأضافت الإدارة أنه لم يتم تسجيل أضرار.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في تونجا إن البركان ثار أيضا أمس الجمعة عندما جرى تسجيل موجات تسونامي صغيرة وصل ارتفاعها لـ 30 سنتيمترا .

وذكرت الهيئة أن هذا البركان شهد ثورانا بشكل متقطع في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، ولكنها أشارت إلى أن الثوران البركاني الذي حدث أمس كان أقوى سبع مرات من الأخير.