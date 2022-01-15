وزير الخارجية الجزائري يسلم رسالة الرئيس تبون إلى رئيس دولة الإمارات

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الجزائر، رمطان لعمامرة، مباحثات مع الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي.

وجاء ذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها الوزير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وحسب بيان للوزارة، "أبلغ لعمامرة تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولكل الاخوة أفراد عائلة آل زايد. كما سلمه رسالة رئيس الجمهورية لرئيس دولة الإمارات".

وبحسب الوزارة فقد "تمت المحادثات في جو أخوي وإيجابي طبعها التوافق التام في وجهات النظر، ومكنت من تأكيد العزيمة القوية التي تحدو الطرفين لمواصلة الجهود المشتركة بهدف تعزيز وإثراء التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والاستثمار، وكذا ترسيخ تقاليد التشاور السياسي عبر تكثيف الزيارات المتبادلة من الجانبين".

وعلى صعيد الشؤون الإقليمية، تبادل الطرفان، وفقا للبيان، "وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الساحة العربية، والتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، خاصة القمة العربية المرتقبة بالجزائر".

في هذا السياق، أثنى الشيخ منصور بن زايد على جهود الجزائر الحثيثة وعلى مقاربتها العقلانية، في سبيل توفير شروط نجاح هذا الموعد الهام ولم الشمل العربي، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

واتفق الطرفان على تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في الجامعة العربية. لإطلاق مسار تحضيري يضفي على العمل العربي المشترك المزيد من النجاعة والمصداقية.

وفي الختام، جدد لعمامرة والشيخ منصور بن زايد الأهمية التي توليها قيادتي البلدين لتمتين الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.