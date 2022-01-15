جنوب أفريقيا تواجه مزيدا من انقطاع الكهرباء

أعلنت شركة "اسكوم هولدينجز إس.أو.سي.ليمتد"، التي تزود معظم مناطق جنوب إفريقيا بالطاقة، أنها ستفصل الإنترنت عن اثنتين من أكبر وحدات التوليد لدى القارة، هذا العام، للصيانة، مما يزيد مخاطر انقطاع الكهرباء، بعد أن سجلت البلاد انقطاعا في التيار الكهربائي وصل إلى رقم قياسي في عام 2021 .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، في بيان في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) اليوم إن عدم التوافر المستمر للوحدتين ، التي تبلغ قدرة كل واحدة منها 920 ميجاوات، بسبب "الانقطاع المستمر المخطط له في الكهرباء" يعني أن نظام إمداد الكهرباء، ربما يكون تحت ضغط إضافي، خلال العام المقبل".

وسيتم وقف العمل بالوحدة رقم 2، في محطة الطاقة النووية "كيب تاون"، لمدة خمسة أشهر، اعتبارا من 17 كانون ثان/يناير الجاري، لإعادة التزويد بالكهرباء والصيانة، التي ستشمل استبدال ثلاثة مولدات تعمل بالبخار.

وسيعقب ذلك صيانة في الوحدة الاولى ، خلال فترة زمنية مماثلة.