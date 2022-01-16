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أنهى محمد صلاح نجم منتخب مصر، صيامه التهديفي مع الفراعنة والذي استمر لأكثر من 9 أشهر.

ويعد هدف صلاح مع منتخب مصر أمام غينيا بيساو اليوم، هو الأول له منذ هدفه في شباك جزر القمر في تصفيات كأس العالم 2021 في 29 مارس الماضي أي منذ 9 أشهر و17 يوما.

وأنهى صلاح صيامه عن التهديف مع الفراعنة والذي استمر نحو 617 دقيقة أي ما يقرب من 7 مباريات.

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في اللقاء متفوقا على بقية نجوم الفراعنة وأيضا على لاعبي غينيا بيساو، وذلك بعد إحرازه هدف المباراة الوحيد.

وتسلم صلاح الجائزة عقب انتهاء المباراة مباشرة، ويأمل الفرعون في تكرار هذا الفوز ضد السودان بعد أيام في مباراة الجولة الثالثة.