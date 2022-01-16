ضبط 8 أطنان لحوم فاسدة و28 طن أعلاف بدون بيانات في البحيرة

أعلنت مديرية التموين بالبحيرة، اليوم السبت، ضبط ٨ أطنان لحوم فاسدة، و٢٨ طن أعلاف بدون بيانات، في مركزي كوم حمادة وإيتاي البارود.

وقال المهندس مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إن المديرية شنت حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمركزي كوم حمادة وإيتاي البارود، أسفرت عن ضبط أحد أصحاب الثلاجات يقوم بالإتجار وتوزيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و٤١٠ كراتين لحوم منتهية الصلاحية زنة الكرتونة ٢٠ كجم، بإجمالي ٨ أطنان و٢٠٠ كجم مدون عليها بيانات مغشوشة، وتم التلاعب بها، وهي عبارة عن مخلفات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار الخضر إلى ضبط مصنع لإنتاج أعلاف الحيوان يعمل بدون ترخيص أو سجل صناعي، وضبط به ٢٨ طن منتجات ومواد خام، ومصنع مخلل يعمل بدون ترخيص به ٨ أطنان منتجات وملح طعام مجهول المصدر، إضافة إلى تحرير ٦ محاضر ذبح خارج المجازر، و٧ محاضر لحوم مفرومة بدون بيانات ومجهولة المصدر بكمية ٥٠ كجم، و٧٦ عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر.

وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.