البرهان يتسلم رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول الأوضاع بالسودان

تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالى السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم، السبت، بمكتبه رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي تتعلق برؤية الاتحاد حول التطورات السياسية بالسودان وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

وأكد المبعوث الأفريقي، مفوض السلم والأمن السفير اديوي بانكولي الذي سلم الرسالة في تصريح صحفي، استعداد الاتحاد الأفريقي لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السياسية من أجل تحقيق الانتقال السياسي بالسودان - حسب بيان إعلام مجلس السيادة الانتقالي.

وشدد بانكولي على التزام الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة وكافة المكونات المجتمعية من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ.

وأعرب المبعوث الأفريقي عن قلق الاتحاد الأفريقي تجاه الأوضاع التي يمر بها السودان باعتباره احد الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي مشيرا إلي التزام الاتحاد باحترام سيادة السودان.

ودعا مفوض الاتحاد الأفريقي إلى نبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية وازدهار السودان لافتا إلى أن الأمر يتطلب إرادة قوية من كافة أصحاب المصلحة.

وأضاف أن الإتحاد الأفريقي حريص على التواصل مع جميع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي للوصول الى اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالسودان دون التجاوز لدور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.