 كيروش يحتفل مع الجماهير بعد تحقيق أول فوز للمنتخب في مجموعات أمم إفريقيا - بوابة الشروق
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كيروش يحتفل مع الجماهير بعد تحقيق أول فوز للمنتخب في مجموعات أمم إفريقيا

محمد الهادي
نشر في: السبت 15 يناير 2022 - 11:51 م | آخر تحديث: السبت 15 يناير 2022 - 11:58 م

احتفل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، مع الجماهير المصرية عقب تحقيق أول فوز للفراعنة في دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وسلط الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الإفريقية على (تويتر)، الضوء على احتفال كيروش مع الجماهير، حيث علق: "‏تحية مليئة بالمشاعر والأحاسيس، كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر يحتفل مع جماهير الفراعنة عقب تحقيق أول فوز لهم في دور المجموعات".

وحقق منتخب مصر الفوز الأول في كأس الأمم أمام غينيا بيساو بهدف دون رد، أحرزه محمد صلاح.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع السودان في دربي وادي النيل يوم 19 يناير الجاري على ملعب أحمدو أهيدجو في تمام التاسعة مساء.

 

 

https://twitter.com/caf_online_AR/status/1482464485013176320?t=hTfsh7zwW2GMO5JnplhmmQ&s=19


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