رئيس جامعة سوهاج يواصل جولاته التفقدية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

تابع الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بلجان كليات الهندسة، التجارة، الصيدلة، الآداب، يصاحبه عمداء الكليات ووكلائهم.

وأكد عبد الخالق، خلال جولته، أن إدارة الجامعة تحرص بصفة مستمرة على متابعة اللجان الامتحانية للاطمئنان على الطلاب، وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحان بسهولة، وتذليل كافة العقبات، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم.

وأشار الدكتور عبد الناصر ياسين إلى متابعة عمليات تعقيم قاعات الامتحانات بين كل لجنة وأخرى، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة، إلى جانب تخصيص لجان لذوي الإعاقة، وأخرى للعزل تستخدم في حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا كوفيد ١٩.

وقال الدكتور أحمد قاسم، القائم بعمل عميد كلية الهندسة، إنه يؤدي الامتحانات هذا العام ١٤٦٤ طالبًا وطالبة بالفرق الخمس، حيث تم توزيع الطلاب على ٢٧ لجنة امتحانية، لافتاً إلى أن الامتحانات تستمر في الفترة من ١٣ يناير الجاري وحتى ١ فبراير القادم.

وأوضح الدكتور ممدوح الرشيدي، عميد كلية التجارة، أن الامتحانات تجرى بمقر الكلية، ومبنى المدرجات (التجارة، الحقوق، التربية)، والجراج ومظلة سيارات الكلية، وتستمر حتى ٢ فبراير المقبل، ويؤديها ١٠٣٧٠ طالبًا وطالبة بجميع الفرق على فترتين صباحية من ٩ إلى ١٢ ومسائية من ١ إلى ٤، موزعين على ٥٥ لجنة فرعية على فترتين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود مراد، نائب عميد كلية الآداب، إن الامتحانات تستمر حتى ٣ فبراير القادم، ويؤديها ١١٥٠٠ طالب وطالبة يمثلون جميع الفرق والأقسام المختلفة، موزعين على ١٠٠ لجنة فرعية منهم ٥ لجان خاصة ولجنة مخصصة للعزل، وأخرى لطلاب ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.