«سوديك» و«فبك للاستثمار» يوقعان عقد تأسيس أول مدرسة فنلندية ــ بريطانية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت سوديك، الشركة الرائدة فى مجال التطوير العقارى، عن توقيع اتفاقية مع التحالف الفنلندى البريطانى للاستثمار «FBC investment» ومؤسسة الحلول التعليمية الفنلندية الدولية “FGES” لإنشاء أول مدرسة فنلندية بريطانية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تم توقيع الاتفاقية فى هلسنكى بفنلندا بحضور كل من السفير هيثم صلاح، سفير مصر بفنلندا، والسفيرة ماريانا سال سفيرة التعليم بوزارة الخارجية الفنلندية، ريستو فاهانين رئيس مجلس إدارة (FGES)، يوونى كانجاسنيامى، مدير عام البرامج فى الوكالة الفنلندية للتعليم، الذراع التنفيذية لوزارة التعليم الفنلندية، وكريم الصفتى العضو المنتدب لشركه فبك للاستثمار وماجد شريف ــ العضو المنتدب لشركة سوديك.

تتضمن الاتفاقية تأسيس المدرسة الفنلندية البريطانية «FBS» على مساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع فى سوديك ايست ــ مشروع سوديك بشرق القاهرة والمقام على مساحة 655 فدانًا. ومن المقرر أن يصبح سوديك ايست الذى سيتم تسليم وحدات المراحل الأولى منه هذا العام، مشروعا متكاملا متعدد الاستخدامات. لذلك تُعد المدرسة الجديدة إضافة هامة للمشروع، حيث ستخدم أكتر من 8000 أسرة بالإضافة إلى منطقة شرق القاهرة بالكامل.

وتركز المدرسة بشكل خاص على تنمية المهارات الرياضية، مستفيدة من نادى Club S بسوديك ايست والذى يتمتع بمجموعة متكاملة من المرافق والمنشآت. ومن المنتظر افتتاح المدرسة الفنلندية البريطانية فى 2023.

وقال ماجد شريف ــ العضو المنتدب لشركة سوديك: ان سوديك أول مطور عقارى يقدم هذا المزج بين التعليم الفنلندى والبريطانى على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال كريم الصفتى العضو المنتدب لشركه فبك للاستثمار: «إن الاتفاقية تمثل خطوة شديدة الأهمية فى إطار إطلاق فبك للاستثمار مشروع تأسيس ستة مدارس فنلندية بريطانية وجامعه دولية فى انحاء جمهوريه مصر العربية بتكلف استثمارية مبدأية مليار ومائتى مليون جنيه مصرى.

ومن جانبه أكد السيد ريستو فاهانين، رئيس مجلس إدارة (إف جى إيه إس) على أن هذا المشروع هو عبارة عن تلاقى العلم مع الحضارة معربا عن سعادته بهذه الخطوة التى من شأنها منح الفرصة لتطبيق أفضل وأنجح النظم التعليمية، التى تتبناها مؤسسته، فى جمهورية مصر العربية.