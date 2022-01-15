ما حقيقة ارتفاع إصابات كورونا في المدارس الحكومية؟ وزير التعليم يجيب

أجاب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن حقيقة ارتفاع إصابات كورونا في المدارس الحكومية والخاصة والدولية؛ في ظل مطالبة بعض المدارس الدولية لطالبها بالبقاء في المنازل، مؤكدًا أن الوزارة لم تتلقَ أية تقارير متعلقة بهذا الشأن.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الوزارة ليس لديها أية معلومة خاصة باستكمال بعض المدارس الدولية للتعليم أونلاين، معقبًا: «ربما مدرسة أو اثنين، لكن الهاجس الخاص بالإغلاق نتيجة لارتفاع إصابات كورونا غير موجود أمام الوزارة».

ونفى أن يكون استكمال التعليم بصورة إلكترونية ظاهرة في المدارس على الإطلاق، قائلًا إن الأمور تسير بانتظام شديد بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى المراحل الإعدادية، إضافة إلى أن الامتحانات تجرى في موعدها المحدد بما يشمل مدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية بمنتهى التنظيم.

وعن قرار الوزارة إجراء امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي ورقيًا، أوضح وزير التعليم أن الهدف من الامتحان هو التعرف على الأسئلة وفهم مخرجات التعلم، قائلًا إن الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد على التابلت أو الورقة نفس الشيء.

وأشار إلى أن القرار أتي تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور الذين يخشون من انقطاع الكهرباء وشعروا بارتباك بسبب أداء أسئلة الاختيار من متعدد على التابلت والأسئلة المقالية في الورق، مضيفًا: «أزحنا المخاوف منعًا للقلق الخاص بعدم التدرب على التابلت».

وأكد «شوقي» أن التغيير ليس في إجراء الامتحان على التابلت وإنما طريقة الأسئلة، مضيفًا أن الطالب ليس من المفترض ان يكون مشغولًا بطريقة إجراء الامتحانات سواء على التابلت أو ورقيًا؛ لأنها نقطة الوزارة مسؤولة عنها.