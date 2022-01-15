60 غارة جوية للتحالف تقتل 190 حوثيًّا وتدمر 21 آلية عسكرية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 60 غارة على مواقع وقوات مليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والبيضاء خلال آخر 24 ساعة.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 60 غارة على مواقع وقوات مليشيا الحوثي في محافظتي مأرب والبيضاء خلال آخر 24 ساعة.

ونقلت قناة "العربية" عن التحالف قوله إنّه نفذ في مأرب خلال آخر 24 ساعة، 33 عملية استهداف ضد الحوثيين، أسفرت عن مقتل أكثر من 190 من عناصر الجماعة وتدمير 21 آلية عسكرية لها.

ميدانيًّا أيضًا، أفاد التحالف بتنفيذ 27 عملية استهداف في البيضاء، أدّت إلى مقتل أكثر من 150 عنصرًا حوثيًّا وتدمير 16 آلية عسكرية لها.

وأشار التحالف كذلك إلى أنه أحبط محاولات متعمدة وممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الحوثيين.

وشدّد على أن أي محاولة عدائية جديدة "سيترتب عليها استجابة فورية للتهديد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف عددًا من الطرق في وسط البلاد مناطق عمليات، وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي إنّ قيادة التحالف طلبت من المواطنين والمسافرين الامتناع عن استخدام الطرق المؤدية من محافظتي مأرب والبيضاء إلى مديريات حريب بمحافظة مأرب وعين وبيحان وعسيلان بمحافظة شبوة) ابتداءً من الساعة الثالثة عصرًا من مساء السبت وحتى إشعار آخر.

وأضاف متحدث التحالف، أنّ هذا الطلب يأتي لاعتبار هذه الطرق مناطق عمليات تتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أي تحركات عليها.