الفلبين: رصد 43 حالة إصابة بمتحور أوميكرون

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رصدت وزارة الصحة فى الفلبين حالات انتقال عدوى محلية بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا فى منطقة العاصمة الوطنية، على الرغم من أنه ليس من المتوقع وصول الإصابات إلى ذروتها حتى الشهر المقبل.

وأشارت ماريا روساريو فيرجيرى، وكيلة وزارة الصحة الفلبينية فى إيجاز عبر شاشات التليفزيون اليوم السبت إلى أنه تم اكتشاف إصابات بمتحور أوميكرون.

وقالت إن انتقال العدوى محليا يحدث عندما يكون الانتقال داخل مجموعة معينة كثيفا.

وحتى الآن، أكدت الفلبين وجود 43 إصابات بمتحور أوميكرون ، منها 21 إصابة محلية، و22 إصابة عن طريق مسافرين عبر الحدود.

وقالت فيرجيرى إن عدد حالات الإصابة النشطة بالفلبين ربما يتضاعف بحلول الشهر المقبل، مشيرة إلى أن استراتيجية الحكومة حاليا تكمن فى الإدارة الفعالة للموارد المتاحة.

ووفق الوكالة الفلبينية، بلغ عدد الإصابات الجديدة اليوم 39004 حالات ، مما يرفع عدد الحالات النشطة إلى 280813 حالة، وإجمالى حالات الإصابة إلى 3ملايين و168 ألفا و379

وبلغ عدد حالات التعافي الجديدة من المرض 23613 مما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2 مليون و834 ألفا و708