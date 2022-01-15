شعبة الأدوية: ارتفاع إصابات كورونا 20% بسبب عدم توزيع اللقاح بعدالة

قال الدكتور علي عوف، رئيس غرفة صناعة الأدوية بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاع في إصابات كورونا بنسبة 20% بسبب عدم توزيع اللقاح بصورة عادلة.

وتابع خلال لقائه مع برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن هناك توجيهات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون الدولي بين الدول لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.

واستكمل، أن نظرة التعاون الدولي لمكافحة الفيروس، هو مطلب يجب على جميع الدول أن تطالب به، لعدم تصدير اللقاحات للدول الكبرى فقط وإهمال الدول الصغيرة والفقيرة.

وأضاف، أن منظمة الصحة العالمية تنادي دائمًا لتواجد التوزيع العادل للقاحات وعدم احتكارها، مشيرًا إلى أن بعض الدول اتجهت لتصنيع الدواء الجديد المعترف به ضد فيروس كورونا خارج حدودها لسد حاجات المواطنين حول العالم.