 مدرب السودان: وقعنا في فخ الأخطاء الدفاعية.. ومازلنا في البطولة - بوابة الشروق
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مدرب السودان: وقعنا في فخ الأخطاء الدفاعية.. ومازلنا في البطولة

محمد جلال
نشر في: السبت 15 يناير 2022 - 8:25 م | آخر تحديث: السبت 15 يناير 2022 - 8:26 م

كشف برهان تيا، المدير الفني لمنتخب السودان، سبب الخسارة التي تلقاها منتخب صقور الجديان أمام نيجيريا اليوم السبت.

وتلقى منتخب السودان خسارة أولى في كأس الأمم الإفريقية أمام نيجيريا بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي اقيم ضمن حسابات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال مدرب السودان في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: «أخطاء دفاعية بحتة وقعنا فيها أدت إلى خسارتنا بنتيجة كبيرة، الأداء الدفاعي غير مرضي».

وأضاف: «سنحاول أن نعيد ترتيباتنا ونعالج الأخطاء التي وقعنا فيها أمام نيجيريا وغينيا بيساو، وعدم استغلالنا للفرص التي اتيحت لنا».

وأكمل: «مواجهة مصر صعبة بالتأكيد لكن نحن مازلنا في البطولة وسنعيد أمورنا ونصحح أخطائنا وسنواجه مصر بلا أخطاء».


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