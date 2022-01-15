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كشف برهان تيا، المدير الفني لمنتخب السودان، سبب الخسارة التي تلقاها منتخب صقور الجديان أمام نيجيريا اليوم السبت.

وتلقى منتخب السودان خسارة أولى في كأس الأمم الإفريقية أمام نيجيريا بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي اقيم ضمن حسابات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال مدرب السودان في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: «أخطاء دفاعية بحتة وقعنا فيها أدت إلى خسارتنا بنتيجة كبيرة، الأداء الدفاعي غير مرضي».

وأضاف: «سنحاول أن نعيد ترتيباتنا ونعالج الأخطاء التي وقعنا فيها أمام نيجيريا وغينيا بيساو، وعدم استغلالنا للفرص التي اتيحت لنا».

وأكمل: «مواجهة مصر صعبة بالتأكيد لكن نحن مازلنا في البطولة وسنعيد أمورنا ونصحح أخطائنا وسنواجه مصر بلا أخطاء».