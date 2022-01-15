تراجع الإقبال على التطعيم ضد كورونا في الولايات المتحدة

أظهرت مراجعة لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة الأمريكية أن عدد الأشخاص الجدد الذين يتلقون لقاح كوفيد-19 في أدنى مستوياته منذ طرح اللقاحات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي حين أنه يتم إعطاء الملايين من الجرعات أسبوعيا، إلا أن أغلبها هي جرعات معززة للأشخاص الذين تلقوا بالفعل التطعيم كاملا.

يشار إلى أن معدلات التطعيم مرتفعة في كثير من المدن الكبرى ولكنها تظل منخفضة في أجزاء أخرى من البلاد مع زيادتها بشكل طفيف للغاية .

وحاول المسؤولون على المستوى الاتحادي والولايات تجربة كل شيء من الجعة المجانية والأموال والمناشدات العاطفية لجعل الأشخاص يتلقون التطعيم. ونجحوا في كثير من الأماكن.

ففي نيويورك سيتي، قالت إدارة الصحة الخاصة بالمدينة أن 74 % من السكان ملقحون بالكامل.. وفي فلوريدا أعلنت الولاية أن مقاطعة ميامي ديد بها معدل تطعيم يقترب من 90 %.

ولكن في أماكن أخرى لا يبدو أن الحيل أو الجوائز أو الخوف من الإصابة بالمرض، قادرة على تحريك المعدلات.

وفي ويست فيرجينيا 44 % من السكان لم يتلقوا تطعيما كاملا. وفي مسيسيبي وألاباما أكثر من نصف عدد السكان غير مطعمين بالكامل.