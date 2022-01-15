أبلغت العاصمة الصينية بكين، اليوم السبت، عن تسجيل أول إصابة محلية بمتحور «أوميكرون»، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، وذلك قبل أسابيع فقط من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، ذكر التلفزيون الرسمي، اليوم السبت، أن الإصابة الجديدة لمتحور «أوميكرون»، وقال المسؤول في هيئة مكافحة الأمراض بالمدينة، بانج شينغهو، إن الاختبارات المعملية أثبتت وجود طفرات خاصة بمتغير «أوميكرون» في الشخص المصاب.

ويتزامن الإعلان عن أول إصابة محلية بمتحور «أوميكرون»، مع الوقت الذي تكثف فيه المدن في جميع أنحاء الصين استعدادتها قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي من المقرر أن تبدأ في 4 فبراير المقبل.

وحذرت السلطات من أن «أوميكرون» يزيد معدل انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي يعود فيه الناس إلى الصين من الخارج لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ بنهاية الشهر.

ونصحت العديد من الحكومات المحلية السكان بعدم مغادرة المدينة دون داع ٍخلال العطلة، في حين تم تعليق عشرات الرحلات الدولية والمحلية.

وأبلغت الصين عن تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون فيما لا يقل عن أربع مقاطعات وبلديات أخرى وهي: مدينة تيانجين الشمالية، ومقاطعة خنان الوسطى، ومقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، ومقاطعة لياونينغ الشمالية الشرقية.