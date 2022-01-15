قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد في ظل الجمهورية الجديدة على أن مصر دولة قانون وسيادته، لافتًا إلى أن عدم اتخاذ أحكام مسبقة أحد أشكال سيادة القانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، اليوم السبت، أن «النقابة ضد الإدانة المسبقة والتشهير بأي عضو من أعضائها»، مشيرًا إلى أن «الأعراف والقوانين الإعلامية لا تقر الإساءة لأحد دون انتهاء التحقيق ويثبت خطؤه بالحق».

وأشار إلى أن التحقيقات بدأت في قضية وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، معقبًا: «تم إطلاق الاتهامات والتأكيد على الخطأ والتشهير باسم الطبيب وشخصه وبطريقة مستفزة، لا يجوز إطلاقا إدانة أحد بصورة مسبقة والتشهير به بهذه الطريقة، النقابة لن تقف عاجزة أمام ما يحدث وسنتخذ كل الإجراءات القانونية التي تحفظ حق النقابة وأعضائها».

في سياق آخر، تحدث عن قانون المسؤولية الطبية، وأوضح أن 3 نواب قدموا 3 مشروعات للقانون تمت مناقشتها في لجان اجتماع حضرها أعضاء النقابة، قائلًا إن لجنة الصحة بالبرلمان تدرس المشروعات الثلاثة للخروج بمشروع واحد.

وكررت النقابة العامة للأطباء، إعلان موقفها من قضايا الضرر الطبي كونها مهنية متخصصة، يكون تحديد المسؤولية عن الضرر ووجود خطأ طبي من عدمه، هو قرار لجنة فنية متخصصة تحت إشراف الجهات المختصة المخول لها قانونا إجراء التحقيقات، مشيرة إلى أن تناول بعض وسائل الإعلام لأحداث طبية واتهام الأطباء أو غيرهم وإصدار أحكام مسبقة بالإدانة، هو أمر مخالف للقانون واجتراء وتغول على السلطة القضائية.

وأضافت النقابة، في بيان لها اليوم، أنه بالإشارة إلى الجدل المثار حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، فإن النقابة تؤكد أن صحة المواطنين والحفاظ على أرواحهم دون تمييز، هي أسمى غايات الأطباء وأحد أساسيات قسم المهنة، وأنها تتعامل بمكيال واحد، وهو تحري العدالة في شكاوى الخطأ الطبي، فلن تكون جلاد لطبيب أو سند لآخر على خلفية تصنيف للمريض من حيث الأهمية أو الشهرة أو المنصب.

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