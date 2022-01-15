«المصل واللقاح»: اعزلوا أنفسكم فور الإصابة بنزلات البرد

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن متحور أوميكرون أصبح الفيروس السائد عالميا ويوجد تسونامي إصابات عالميا، موضحا أن أعراض المتحور أعراضه تشبه دور البرد العادي، قائلا: «كل دور برد في الفترة الحالية نعتبره كورونا حتى يثبت العكس».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، اليوم السبت، أن متحور أوميكرون أعراضه بسيطة جدا تماثل دور البرد ولكنه سريع على الانتشار، مطالبا المصاب بأن يقوم بعزل نفسه عن أسرته لحماية كبار السن وضعاف المناعة، متابعا: «الفيروس رغم ضعفه ولكنه قادر على الفتك بكبار السن واصحاب المناعة الضعيفة».

وأشار الدكتور أمجد الحداد، إلى ضرورة وأهمية الحصول لقاحات كورونا، قائلا: «اللقاح مهم جدا وكورونا ليس مجرد إصابة فقط ومضاعفاته قد تسبب مشكلات صحية كبيرة، ونسبة الوفيات وسط الملقحين ضعيفة جدا واللقاح يحمي من المضاعفات الخطيرة عند الإصابة».