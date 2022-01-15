واصل فريق كرة السلة بالنادي الأهلي عروضه المميزة، تحت قيادة الأسباني أوجستي بوش، بالفوز على مصر للتأمين، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ10 من دوري السوبر.

وفاز الأهلي على التأمين بفارق كبير بعد تألق لاعبيه ليحسم المواجهة بنتيجة 97-52.

وفي الوقت ذاته، عاد فريق سلة الزمالك، للفوز من جديد، وذلك للمباراة الثانية على التوالي، وذلك في ظل تغلبه اليوم على نادي المصرية للاتصالات الذي يقدم مستوى قويًا ببطولة دوري السوبر هذا العام.

وحسم رجال الزمالك المباراة في نهاية الربع الرابع بنتيجة 70/73 وبفضل ثلاثية للاعب أحمد ياسر عبد الوهاب في الثواني الأخيرة للمباراة ليتمكن رجال الأبيض من الحفاظ على الفارق مع الاتصالات.

بهذا الفوز يصل الأهلي إلى النقطة رقم 18 في صدارة جدول الترتيب، بينما وصل الزمالك إلى النقطة رقم 13.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم الإثنين القادم في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة دوري السوبر.