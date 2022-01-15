تأجيل محاكمة عامل قتل شقيقته حرقا قبل زفافها في الدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، تأجيل قضية المتهم بقتل شقيقته إلى 48 ساعة، بعدما سكب البنزين على شقيقته وأشعل النار فيها وفي شقتها وعفشها التي جهزتها لزفافها الذي كان مقررا له بعد شهرين من الواقعة.

وصدر القرار برئاسه المستشار مجدى علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محيي الدين محمد الكناني، والمستشار محمد أحمد شعبان، وأمانة سر أحمد كمال.

وأمرت المحكمة بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وناقشته في علاقته بوالدته وشقيقته المجني عليها؛ للتأكد من سلامته العقلية بعد أن طالب الدفاع عنه لعرضه على الطب النفسي، وهو ما رفضته المحكمة.

وأحيل المتهم "محمد ز. م"، ٤٧ سنة، صاحب سوبر ماركت ومقيم بكفر الكردي - الدقهلية إلى محكمة الجنايات لأنه في يوم ٢١/١٠/ ٢٠٢١ قتل شقيقته المجني عليها وداد زکریا محرز محمد عوف - عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبیت النية على قتلها وأعد لذلك الغرض أدوات (دلو يحوي مادة معجلة للاشتعال- أعواد ثقاب)، وكمن لها بالمكان الذي أيقن سلفا مرورها به، وما آن ابصرها تنزل الدرج مارة بمسكنه حتى خرج من مکمنه مباغتا إياها من الخلف ساكبا عليها ما بداخل الدلو حوزته من مادة معجلة للاشتعال، فاندلعت النيران بجسدها تاركا إياها منصرفا عنها، محدثا ما قد حل بها إصاباتها حرقية والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها، والتي أودت بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.