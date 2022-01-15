كير ستامر: فضيحة حفل الحكومة البريطانية تؤثر على الصحة النفسية للمواطنين

قال السير كير ستامر إن "فضيحة حفل" أعضاء الحكومة البريطانية أدت إلى تدهور الصحة النفسية للمواطنين ، وجاء تصريحه خلال وضع خطته لإصلاح خدمة الصحة الوطنية بقيادة حكومة من حزب العمال.

وقال رئيس حزب العمال ستامر في خطاب في لندن إن الشباب بالذات تضرروا نفسيا بشدة خلال جائحة كورونا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وتعهد، في إطار رؤيته لخدمة الصحة الوطنية، بأنه إذا شكل حزب العمال حكومة، ستؤسس حكومة الحزب منشأة لرعاية الصحة النفسية للشباب في جميع المجتمعات وستوفر دعما متخصصا في المدارس.

وقال ستامر لدى تلقيه أسئلة عن سياسته بعد الخطاب إن المعلومات التي انكشفت بشأن انتهاك قيود كورونا في "دوانينج ستريت"، مقر الحكومة، فاقمت من مشاكل الصحة النفسية التي يواجهها السكان.

وأضاف: "أعتقد، بالمناسبة، أن فضيحة الحفل، حيث ليس لدي مسمى أفضل... ما حدث في الأسابيع القليلة الماضية، اتضح أنه بينما تلتزم الأغلبية العظمى من المواطنين البريطانيين بالقوانين التي سنتها الحكومة، كانت الحكومة ورئيس الوزراء يقيمون حفلا في داونينج ستريت".

وتابع قائلا: "أعتقد أن ذلك زاد من الضغط النفسي لأن العديد من الأشخاص يسألون أنفسهم الآن (لماذا فعلت هذا بينما كانوا هم يفعلون ما يفعلونه؟)".

وأوضح: "لذا أعتقد أنه، قبل الجائحة، كان لدينا مشاكل نفسية تفاقمت خلال الجائحة بصور أكبر مما نستوعب، بالنسبة للشباب خصوصا".