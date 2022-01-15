رئيس مدينة أشمون: الانتهاء من تطوير مركز شباب شطانوف والنعناعية وكفر الحما

أكد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، على الانتهاء من ثلاث مشروعات جدد بقطاع الشباب والرياضة بقرى أشمون، حيث تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز شباب شطانوف، وكذا الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز شباب النعناعية، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءه مركز شباب كفر الحما، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أشمون.

واكد أنه تم الانتهاء من هذه المشروعات في الموعد المحدد لها، موضحا أن الهدف من تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب هو المساهمة في ‏إعداد الشباب بدنيا وفكريا وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع، وليصبح مكانا يليق بأهالي القري لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والإجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، ليشعر المواطن أن المبادرة ستغير حياته للأفضل وتحقق طفرة هائلة في جميع القطاعات الخدمية.

وأشار سرور، إلى أن بتسليم هذه المشروعات أصبح الإنجاز الثاني عشر لحياه كريمة بقطاع الشباب والرياضة بقرى أشمون.

وأوضح أنه جارٍ الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت الرياضية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى أشمون، مؤكدا على المتابعة الدورية للمشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون