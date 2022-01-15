لجنة مكافحة كورونا: تأثير «أوميكرون» على نسيج الرئة ضعيف

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن تأثير المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» يعتبر ضعيف على نسيج رئة المصاب، مقارنة بالمتحورات الأخرى السابقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم السبت، أنه تم تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك بسبب سرعة انتشار المتحور الجديد، حيث أنه يحتوي على 50 طفرة.

واستكمل، أنه على الرغم من زيادة أعداد الإصابات حول العالم، وليس داخل مصر فقط، إلا أن الأعداد التي تحتاج إلى دخول المستشفيات والرعاية المركزة قليلة، لافتًا إلى أن اللقاحات عملت على تخفيف الأعراض الخاصة بالمتحور الجديد.

وتابع، أن هناك خطوط أنتاج لعلاج فيروس كورونا داخل مصر، وتعمل عليه شركات الأدوية المصرية، مضيفًا أنه من المقرر تواجد العديد من أدوية فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أنه فور توفير الدولة المصرية لعلاج فيروس كورونا، سيتم استحداث بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس، وسيتم إعطاء هذا الدواء داخل مستشفيات العزل، مشيرًا إلى أن بروتوكول العلاج يتم تحديثه بناءً على الأدوية المستحدثة على الساحة العالمية.