محمد إبراهيم يكشف سر «ريمونتادا» سيراميكا أمام فاركو

صرح محمد إبراهيم، صانع ألعاب فريق سيراميكا كليوباترا، بأن مواجهة ناديه امام فاركو كانت صعبة نظرا للقدرات الكبيرة التي يمتلكها لاعبي الفريقين، مؤكدًا أن "الريمونتادا" جاءت نتيجة حديث اللاعبين مع بعضهم في غرف الملابس.

ونجح سيراميكا في الفوز برباعية على فاركو، بعد أن كان متأخرا بهدفين، وسجل الأهداف كلا من "سيف تقا، محمد إبراهيم، باسم مرسي، وشادي حسين"، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وقال إبراهيم في تصريحاته التلفزيونية، عقب المباراة: "اللاعبون تحدثوا مع بعضهم، حول أن الفريق مر بمثل هذه المواقف في مباريات عديدة من قبل مثل لقاء الاتحاد السكندري بالدوري ونجح الفريق أن يعود في النتيجة".

وتابع أنه لم يعترض على حكم المباراة بسبب أحقيته في الحصول على ركلة جزاء وإنما نتيجة خطأين بإنذارات ارتكبهما لاعبا فاركو معه، مستكملًا: "الحكام جزء من لعبة كرة القدم ونساندهم وندعمهم، لا أطالب بشئ ليس حقي والاعتراض أصبح شئ طبيعي يحدث ويتقبله الحكم أيضًا".

وأوضح: "باسم مرسي مهاجم يقدم مستويات مميزة بالفعل، والمهاجم لا يشترط أن يسجل فهو يمكنه مساعدة الفريق من خلال فتح المساحات لزملائه والأهداف تأتي مع المشاركة في المباريات، اتمنى له التوفيق خلال الفترة المقبلة".