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أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، أن هدفهم هو التتويج بلقب كاس الأمم الإفريقية.

وحقق منتخب مصر الفوز الأول في كأس الأمم أمام غينيا بيساو بهدف دون رد ضمن حسابات الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم.

وقال تريزيجيه في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: «نبارك للشعب المصري على الفوز الصعب اليوم، نعدهم بأن القادم أفضل».

وأضاف: «بالتأكيد هدفنا هو تحقيق البطولة لكن كان هدفنا الأول هو تحقيق الفوز اليوم على غينيا وعودة الثقة».

وأكمل: «السودان منتخب شقيق ونحترمهم بشدة، سنلعب لتحقيق الفوز وستكون مباراة هامة في مشوار منافستنا على البطولة».