«التجارى الدولى» يكرّم المتميزين ببرنامجه التدريبى المتعلق بالشمول المالى

اختتم البنك التجارى الدولى ــ مصر «CIB» برنامجه الصيفى المُتعلق بالشمول المالى، باحتفالية لتكريم الطلبة المتميزين، ويأتى ذلك إيمانًا من البنك بقدرات الشباب وحرصه على استثمارها وتنميتها كوسيلة حقيقة للمساهمة المجتمعية.

يأتى البرنامج فى إطار سعى التجارى الدولى لرفع الوعى والثقافة المالية والمصرفية للشباب، وفى ضوء التزامه بتوجيهات البنك المركزى المصرى.

وضمت الاحتفالية حضور المتدربين المُشاركين بالبرنامج التدريبى الصيفى فى جميع الجامعات والمحافظات، وتم تكريم المُبدعين منهم بعدما قاموا بتقديم فيديوهات تفاعلية عن أهمية الشمول المالى من مختلف الأبعاد.

وفى هذا السياق، أشار حسين أباظة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بالبنك التجارى الدولى ــ مصر، إلى اهتمام البنك البالغ بقدرات الشباب وحرصه إلى إطلاق العنان لإمكانياتهم، بتوجيهات البنك المركزى المصرى حامل راية نشر الثقافة والوعى بالشمول المالى.

وأكد «أباظة» التزام البنك بمسئوليته تجاه مجتمعه، ومراعاته للظروف الحالية التى تتطلب التحول الحتمى فى وسيلة التواصل مع الطلاب الجامعيين وذلك عن طريق تقديم برنامج تدريبى عن بُعد لبناء القدرات.

ويعد «التجارى الدولى» أكبر بنك قطاع خاص فى مصر من حيث المركز المالى ونموذج أعماله الفريد الذى يركز على تلبية احتياجات العملاء، إذ يقدم البنك مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها.