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برلماني إيراني يكشف عن تقدم كبير في عودة العلاقات بين إيران والسعودية

وكالات
نشر في: السبت 15 يناير 2022 - 6:26 م | آخر تحديث: السبت 15 يناير 2022 - 6:26 م

أوضح جليل رحيمي جهنابادي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أنه "يجري إحياء العلاقات المهمة بين إيران والسعودية، وتستعد السفارتان لإعادة فتحهما".

وعلى حسابه في "تويتر"، قال جليل رحيمي جهنابادي: "يجري إحياء العلاقات المهمة بين إيران والسعودية وتستعد السفارتان لإعادة فتحهما، وستكون لذلك آثار مهمة في تخفيف التوترات الإقليمية وزيادة تماسك العالم الإسلامي"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف: "يتعين على الأجهزة الأمنية والإعلامية أن تتوخى الحذر من الأعمال الخبيثة للكيان الصهيوني وحماقات المتطرفين".

 


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