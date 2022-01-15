محافظ كفر الشيخ يعلن إنشاء كوبريين بتكلفة 18 مليون جنيه

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنشاء كوبريين بمدينة كفر الشيخ على ترعة ميت يزيد بتكلفة قدرها 18 مليونًا و800 ألف جنيه، الأول إحلال وتجديد وتوسعة الكوبري الحالي المقابل لإدارة المرور بالقنطرة البيضاء، الآخر على ترعة ميت يزيد مقابل موقف دسوق- الإسكندرية بجوار الكوبري الحالي.

وقال نور الدين إنه وافق على شراء قطعة أرض بمدينة دسوق على مساحة 2080 مترًا من صندوق خدمات المحافظة؛ لإنشاء مدرسة تعليم أساسي عليها بمنطقة الكشلة بتكلفة 2 مليون و80 ألف جنيه.

ووجه رؤساء المدن بالتواجد بالشوارع والأحياء لرفع مياه الأمطار، والتواصل بشكل مباشر معه على مدار الساعة للاطمئنان على رفع الأمطار والمخلفات من الشوارع.

واستمع لطلبات أعضاء المجلسين الخاصة بكل دوائر المحافظة، مستجيبا لطلبات النواب، المقدمة للصالح العام وخدمة المواطنين، مؤكداً استمرار تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بكافة القطاعات، واستكمال رصف الطرق والشوارع بمدن وقرى المحافظة، والتعاون بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لصالح أهالي المحافظة.