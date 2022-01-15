تعانى الكرة الأرضية نتيجة الثورة الصناعية من أزمة كبيرة فى التغيرات المناخية، التى زادت من انبعاثات الغازات الضارة في الغلاف الجوي، إلا أن تداعيات وانعكاسات تلك الأزمة في تزايد مستمر، ما بات يهدد استدامة الثروات الطبيعية لاسيما غير المتجدد منها، وكذلك مستقبل معظم الكائنات الحية على سطح الأرض بسبب الكوارث الطبيعية وانتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عنها.

وفى ضوء ذلك، تستعرض «الشروق» تأثير التغير المناخي على صحة الإنسان وفق الموقع الرسمي لوزارة البيئة.

- يؤثر التغيير في المناخ على التغيير في العوامل الأساسية التي تؤثر على صحة الإنسان.

- ينتج عن التغير المناخي تلوث في الهواء والمأوى وتوفر وجودة الطعام ومياه الشرب.

- يؤثر التغير في المناخ على انتشار الحشرات التي تحمل أمراض معدية.

- زيادة المخاوف لدى الإنسان، مما يتسبب في زيادة القلق واليأس.

- يؤثر الارتفاع في درجات الحرارة على مساعدة الإنسان على تنظيم درجة حرارة الجسم بشكلٍ صحيح.

- يؤثر الارتفاع في درجات الحرارة على عمل بعض أنواع الأدوية، كالأدوية التي تستخدم في علاج الفصام.

- يؤدي تعرض الإنسان إلى درجات الحرارة المرتفعة إلى العديد من المشاكل الصحية مثل؛ ضربة الشمس، الإنهاك الحراري، تشنج في العضلات، كما تعمل درجات الحرارة المرتفعة على تفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي.

- زيادة الهجرة من المناطق الريفية التي تعاني من الجفاف وانخفاض مخزون الأسماك إلى المدن الحضرية، حيث ستتسبب هذه الهجرات بزيادة الازدحام، وبالتالي الزيادة بخطر الإصابة في الأمراض.

- تنخفض القيمة الغذائية للأطعمة بسبب تغير المناخ.

- الكوارث الطبيعة تؤثر بشكلٍ كبير على الصحة العقلية لدى الناس، كما يمكن أن تتسبب هذه الكوارث بإحداث اضطراب ما بعد الصدمة.

- تؤدي التغيرات العديدة في المناخ إلى آثار جسدية ونفسية عند البشر، إذ تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسي والأمراض المعدية، وتؤثر على الصحة النفسية فتزيد من الاضطرابات والقلق وعدد حالات الانتحار.