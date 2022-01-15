هيثم فاروق مهاجما كيروش: سلم صلاح لدفاع نيجيريا تسليم أهالي

هاجم هيثم فاروق، نجم الكرة المصرية الأسبق، كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخبنا الوطني بسبب تشكيلة مباراة نيجيريا التي تلقى فيها الفراعنة هزيمة أولى بكأس الأمم الإفريقية.

وقال هيثم فاروق في تصريحات تلفزيونية: «هزيمة مستحقة لمنتخب مصر وموقف محرج لمنتخبنا الوطني».

وأضاف: «منتخب مصر بيتكفل بالحالة المزاجية للشعب المصري بدليل فترة هيكتور كوبر وحسن شحاتة عندما كان يفوز المنتخب تجد الجميع سعيد».

وأكمل: «منتخب مصر 3 مباريات متتالية لم يستطع هز شباك المنافس خسرنا أمام تونس وقطر ونيجيريا».

وواصل: «أكثر المشاكل التي أفتعلها كيروش هو وضع محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم حاليا في مركز المهاجم الصريح».

وتابع هيثم فاروق: «هناك مدربين حول العالم مثل جوارديولا وكونتي وتوخيل لم يوقفوا صلاح، لكن كيروش سلمه تسليم أهالي لدفاع نيجيريا».

وأتم: «كيروش كان لابد أن يكون جزء من الحل وليس الأزمة ومن يقول أن صلاح "خايف على رجله" الكرن لم تصل لقدم صلاح من الأساس، كيروش وضعه في مشكلة كبيرة وهو السبب في الخسارة».