لانس يلدغ سانت إتيان بهدف قاتل وينضم لكبار الدوري الفرنسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قلب فريق لانس تأخره بهدف أمام مضيفه سانت إتيان إلى فوز مثير 2 /1 اليوم السبت ليقفز إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي، حول لانس تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز بهدفين في أخر 13 دقيقة.

وتقدم الجزائري رياض بودبوز بهدف لسانت إتيان في الدقيقة 38 لكن فلورون سوتوكا أدرك التعادل للانس في الدقيقة 77 ثم خطف سيكو فوفانا هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد لانس إلى 33 نقطة في المركز الرابع وظل سانت إتيان في المركز العشرين الأخير برصيد 12 نقطة.