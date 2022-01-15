تقرير: مقتل 225 شخصا فى الاضطرابات فى كازاخستان

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أعلنت النيابة العامة فى كازاخستان اليوم السبت أن الاضطرابات العنيفة التي بدأت بتظاهرات سلمية احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات في كازاخستان تسببت فى مقتل 225 شخصا.

وقال سيريك شلباييف، ممثل النيابة العامة للصحفيين "خلال حالة الطوارئ، تسلمت المشرحة 225 جثة لأشخاص من بينهم 19 من عناصر الشرطة والجيش"، وأضاف المسؤول أن الجثث سُلمت إلى مشارح في جميع أنحاء البلاد، وفق ما أوردته شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وقال شالباييف،إن الرقم يشمل المدنيين و"قطاع الطرق" المسلحين الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن.

ومن بين القتلى 206 مدنيين و19 من قوات الأمن.

وكانت الحصيلة الأولية للقتلى التي تم الإبلاغ عنها سابقا قد بلغت 160 شخصا.

وارتفع عدد المصابين إلى نحو 4600 شخص، وهو أكثر من ضعف ما تم الإبلاغ عنه قبل أسبوع.

واستقر الوضع في كازاخستان خلال الأيام القلائل الماضية بسبب عملية بقيادة الجيش الروسي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وتشكل قوات بيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان جزءا من عملية ستكتمل الأربعاء.

كانت الاحتجاجات العنيفة فى الدولة المنتجة للنفط فى آسيا الوسطى اندلعت مطلع الشهر الجاري بعد قفزة في أسعار وقود السيارات ووقودالتدفئة.



