لجنة مكافحة كورونا: مضادات الفيروسات كـ «سوفالدي» لا تؤدي إلى الوفاة

حسم الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، الجدل المثار حول تأثير علاج فيروس سي «سوفالدي» وهو يعتبر من مضادات الفيروسات في وفاة المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم السبت، أنه لم يتم إدراج علاج «سوفالدي» ضمن بروتوكول وزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مضادات الفيروسات لا تؤدي إلى الوفاة ولكن تداعيات الفيروس تؤدي إلى فشل عضو من أعضاء المضاب أو الوفاة.

واستكمل، أنه يتاح استخدام مضادات الفيروسات في بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا، إذا لم يكن لديها أعراض جانبية من استخدامه، لافتًا إلى أن جميع الأدوية الموجودة على الساحة العالمية لمعالجة كورونا مضادات لفيروسات أخرى.

وتابع، أن علاج «سوفالدي» لن يكون سببًا في وفاة أي مصاب بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل خاليًا على توفير الأدوية الخاصة بعلاج كورونا واستحداث بروتوكول العالج بناءً على التوصيات العالمية.