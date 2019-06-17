تداول 1381 طن بضائع و299 شاحنة في موانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في بيان لها اليوم السبت، أن موانئ الهيئة شهدت اليوم تداول 1381 طن بضائع عامة ومتنوعة، و299 شاحنة، و9 سيارات ملاكي.

وأوضح البيان، أن حركة الصادرات شملت 393 طن بضائع عامة، و18 شاحنة، بينما شملت حركة الواردات 989 طن بضائع عامة، و281 شاحنة، و9 سيارات ملاكي، إضافة إلى تواجد 12 سفينة على أرصفة المواني.

وأشار البيان، إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة دليلة وعلى متنها 87 شاحنة، و7 سيات ملاكي، والسفينة الحرية وعلى متنها 68 شاحنة، والسفينة أمل وعلى متنها 81 شاحنة و2 سيارة ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء وعلى متنها 45 شاحنة بحمولة 989 طنا، وغادرت السفينة وعلى متنها 18 شاحنة بحمولة 393 طنا.