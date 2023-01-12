ضبط 180 صندوق رنجة ولحوم وكبدة فاسدة في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالاشتراك مع مباحث التموين بناحية إدكو، حملة أسفرت عن ضبط 180 صندوق رنجة زنة الواحد 5 كيلو بإجمالي 900 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومطاعم تستخدم كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجزارين اثنين لذبح خارج المجازر الحكومية ويقومون ببيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على اللحوم المضبوطة، واتخاذ اللازم قانونا.