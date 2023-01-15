 الصين تصدر تحذيرا باللون الأزرق من موجة باردة - بوابة الشروق
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الصين تصدر تحذيرا باللون الأزرق من موجة باردة

د ب أ
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 6:41 ص | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 6:41 ص

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية اليوم الأحد تحذيرا باللون الأزرق لمواجهة موجة برد، حيث توقعت حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة وهبوب رياح في مناطق شاسعة من البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه اعتبارا من صباح الأحد إلى صباح الاثنين، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار 6 إلى 8 درجات مئوية في معظم جنوب الصين، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تجتاح الرياح القوية شبه جزيرة لياودونج وشبه جزيرة شاندون وأجزاء من قوانجشي وقوانجدونج من الاثنين إلى صباح الثلاثاء.

ونصح المركز المواطنين بالحفاظ على التدفئة وسط انخفاض درجات الحرارة والحذر من الرياح العاتية.

ويوجد في الصين نظام تحذير من أربعة مستويات ومرمز بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشد الأحوال الجوية قسوة، يليه البرتقالي والأصفر ثم الأزرق.

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