 وزارة الداخلية تُعيد سيدة مسنة ضلت الطريق بالإسماعيلية إلى أسرتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الداخلية تُعيد سيدة مسنة ضلت الطريق بالإسماعيلية إلى أسرتها

أ ش أ
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 1:27 ص | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 1:27 ص

تمكنت جهود الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، متضمناً تواجد سيدة مسنة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.
وبالانتقال والفحص، أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وأمكن التوصل إلى نجل شقيقها مقيم بذات الناحية، وبسؤاله قرر بإقامتها طرفه، وأنها خرجت من المنزل وبالبحث عنها لم يجدها، مضيفا أنها تعاني من مرض الزهايمر.
وتم تسليم السيدة لنجل شقيقها عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.
وقد لاقت تلك اللفتة الإنسانية استحسان أهلية السيدة والمواطنين، الذين أعربوا عن شكرهم للأجهزة الأمنية لسرعة الإستجابة.

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