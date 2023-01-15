الشرطة الألمانية: إنزال كل نشطاء المناخ من أعالي الأشجار في لوتسيرات

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد، إنزال كل النشطاء الذين كانوا لا يزالون معتصمين في الأكواخ أعالي الأشجار في بلدة لوتسيرات غربي البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة: "لم يتبق سوى الاثنين الموجودين في النفق".

كان إخلاء بلدة لوتسيرات بدأ يوم الأربعاء الماضي حيث كان نشطاء مناخ احتلوا القرية المهجورة لمنع إزالتها، والشروع بعد ذلك في تعدين الفحم فيها.

كانت الشرطة أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن أكثر من 70 فردا لديها أصيبوا خلال عملية إخلاء القرية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الطاقة الألمانية "آر دبليو إي" تسعى إلى هدم بلدة لوتسيرات التي تتبع دائرة إركلينتس من أجل تعدين الفحم تحتها، وفي المقابل كان النشطاء أعلنوا اعتزامهم التصدي لمساعي الشركة.



وكانت حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا التي تتكون من ائتلاف يضم الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الخضر، أعلنت أنها اتفقت على إخلاء القرية لتعدين الفحم مقابل تقديم موعد التخلي عن استخراج الفحم بمقدار ثمانية أعوام إلى 2030.