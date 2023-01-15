السودان والسنغال يؤكدان أهمية التنسيق أمام مؤسسات التمويل الدولية

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان الدكتور جبريل إبراهيم، أهمية تطوير العلاقات بين بلاده والسنغال في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتنسيق بينهما لدى المؤسسات الدولية.

ودعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان لدى لقائه بمكتبه اليوم وزيرة التخطيط والتعاون بالسنغال، إلى الاستعانة بالشركات الإفريقية للعمل في إفريقيا لدعم التعاون جنوب – جنوب، مؤكدا ضرورة دعم العلاقات التجارية بين البلدين وإنشاء الطريق الذي يربط السودان بداكار من أجل الربط التجاري بين البلدين، وإنشاء مشروعات كبيرة بين البلدين عبر القطاع الخاص.

ومن جانبها، أشارت وزيرة التخطيط والتعاون السنغالي إلى معاناة البلاد الإفريقية من الأزمات التي تمر بالعالم، مشيدة بالاستثمارات السودانية في السنغال خاصة قطاع الاتصالات الذي يحقق معدل نمو يعادل 20 في المائة.

وتوقعت وزيرة التخطيط والتعاون السنغالي زيادة إنتاج بلادها من الغاز وأن ينمو الاقتصاد السنغالي في العام القادم بمعدل 10%.

كما أشات بالتعاون بين البلدين في مجال التعليم.. وقالت: "إن الطلبة السنغاليين يمكنهم الحضور للسودان لدراسة تقنية المعلومات بجانب المجالات الأخرى".