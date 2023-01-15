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فاجأ وزير الزراعة الروماني مذيعة وضيوفها بـ«الشخير» على الهواء مباشرة، حين وجهت له سؤالا عن تداعيات الحرب الأوكرانية على المزارعين في بلاده.

ونشرت فضائية «العربية» مقطع فيديو سمع فيه صوت الوزير بتري ديا، وهو يغط في نوم عميق، خلال مداخلته في برنامج مع قناة Antena 3.

وعلى الفور تفادت المذيعة الموقف المحرج لنوم الوزير الروماني العميق، بالاتصال بمتحدث آخر، كما وعدت بمعاودة الاتصال بالوزير بعد استيقاظه.

ولم يستطع الضيوف السيطرة على نوبة الضحك التي دخلوا فيها، وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.