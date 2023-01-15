وزير التموين ينفي نفاد السلع بمنافذ أهلا رمضان: الواقع مبيكذبش

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منافذ «أهلا رمضان» لا تشهد قيودًا على المواطنين، بشأن كميات السلع التي يشترونها.

وأضاف المصيلحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن بعض السلاسل وضعت قيودًا بشأن كميات السلع التي يشتريها المواطن، مؤكدًا أن الأمر من حقها.

ونوه أن بعض التجار يشترون السلع بكميات كبيرة، ثم يبيعونها بالتجزئة بأسعار أعلى، معقبًا: «أكثر من شخص كلمني، وقلت لهم من حقكم تقولوا للمواطن 2 كيلو أرز أو زجاجة زيت واحدة».

وأشار إلى أن «سويسرا وألمانيا اشترطت على الأسر شراء زجاجة زيت واحدة في الأسبوع»، موضحًا أن تقنين الكميات في بعض الأوقات، يستهدف استمرار عرض السلع وتدفقها.

ونفى الشائعات الخاصة بنفاد السلع بالمنافذ، مضيفًا: «البعض قال الحقوا المنافذ مفهاش زيت، وحطوا الخل بدل الزيت، لكن الواقع والأرض مبيكذبش».

وذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتواصل معه يوميًا من أجل التأكد من توافر الخامات الخاصة بصناعة الزيت، منوهًا ان زيت النخيل شهد تأخرًا في الإفراج بسبب الدولار، في فترة سابقة.

واستطرد: «كل خامات الزيوت التي لم يفرج عنها تم الإفراج عنها، وعلى مدار اليومين الماضيين أفرجنا عن سلع غذائية وخامات بقيمة 641 مليون دولار، معظم الخامات متوفرة، والأمر يؤدي إلى زيادة العرض ونستطيع تقليل الأعباء المترتبة على التضخم الخارجي وعملية تأثير الدولار على السلع».