بروتوكول تعاون بين حزب حماة الوطن وعدة جهات في مطروح لدعم خطط التنمية

قال عيسي أبو تمر، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح، إنه تم وضع خطة عمل تساهم في دعم خطط التنمية بالمحافظة من خلال بروتوكول تعاون مع مركز التنمية المستدامة ومديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أن خطة العمل تستهدف تقديم الأبحاث والأفكار العلمية للمجتمع، تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة بشكل علمي.



وقال المستشار محمد رحومة، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، إن أمانة البحث العلمي ستساهم في توفير القوافل الطبية تحت إشراف مديرية الصحة، بالمدن والقري والتجمعات، وإطلاق مبادرات مجتمعية من خلال توقيع بورتوكول تعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية والهلال الأحمر، والجامعات، والمراكز البحثية، وكذلك التعاون مع مركز التنمية المستدامة.

وأشار إلى التنسيق لتنظيم ملتقى للمتخصصين والباحثين والحاصلين على الماجستير والدكتوراة بالمحافظة تحت رعاية الحزب للاستماع إلى أفكارهم.