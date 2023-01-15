 سيدة محكوم عليها بالإعدام تموت خنقا في أثناء تناول الطعام باليابان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سيدة محكوم عليها بالإعدام تموت خنقا في أثناء تناول الطعام باليابان

د أ ب
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 5:20 م | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 5:20 م

قالت وزارة العدل اليابانية اليوم الأحد، إن امرأة محكوم عليها بالإعدام لقتلها رجلين عام 2009، توفيت خنقا أثناء تناول الطعام.

وكان قد تم إدانة المرأة، 49 عاما، بتهمة قتل الرجلين عام 2009، وأصبح الحكم نهائيا عام 2017، ومنذ ذلك الحين، تنتظر المتهمة تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا.

ويشار إلى أن المحكوم عليهم بالإعدام في اليابان لا يتم إبلاغهم بموعد تنفيذ الحكم، وعندما يصل أمر تنفيذ حكم الإعدام من وزارة العدل، يكون أمام معظم المدانين بضعة ساعات.

ويذكر أن اليابان هي إحدى الدول المتقدمة القليلة التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام، ويوجد حاليا 105 مدانين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.

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