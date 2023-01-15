 الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة غدا.. وتعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة - بوابة الشروق
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الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة غدا.. وتعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة

أحمد علاء
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 10:35 ص | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 10:35 ص

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرصا لهطول أمطار متوفرة غدا الاثنين، مع تحرك منخفض جوي من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن أمطار الغد تهطل على المناطق الساحلية ومحافظات شمال الوجه البحري، وستتراوح بين أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية.

وأشارت إلى امتداد الأمطار لمناطق من محافظات الوجه البحري، وستكون أمطارا متوسطة إلى خفيفة، ويشمل ذلك أيضا مدن القناة وخليج السويس، وجنوب سيناء.

كما تمتد الأمطار أيضا خلال فترة الصباح، غدا الاثنين، إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد، وفق "غانم".

وأفادت بأنه بدءا من يوم الثلاثاء تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ومن ثم تتحسن الأحوال الجوية، وتلاشي فرص هطول الأمطار بشكل تدريجي لتقتصر فقط على بعض المناطق الشمالية.

وأكّدت أنه بنهاية الأسبوع، يسود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وحدوث استقرار في الأحوال الجوية.


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