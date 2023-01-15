التعليم توجه نصائح للطلاب المصريين بالخارج لتأدية الامتحانات

ناشدت وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور، التأكيد على الطلاب من أبنائنا في الخارج، بتأدية الامتحانات المقررة عليهم خلال اليوم سواء بشكل إلكترونى أو ورقى عبر الدخول المباشر للمنصة الإلكترونية للامتحانات وعدم اللجوء لأي برامج للدخول على المنصة والتواصل مع الدعم الفني على المنصة في حال مواجهة أية مشكلة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى إتاحة الامتحانات سواء نسخة إلكترونية أو ورقية على مدار اليوم بالكامل.

وطالبت الوزارة، أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق خلف أية شائعات تتردد حول إلغاء الامتحانات الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أن الرابط الوحيد المتاح للدخول على المنصة الرئيسية لامتحانات أبنائنا في الخارج هو:

‏https://exam.abroad.moe.gov.eg/

