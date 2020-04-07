 إخماد حريق شقتين دون إصابات بالهرم والمهندسين - بوابة الشروق
الأحد 15 يناير 2023 2:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

إخماد حريق شقتين دون إصابات بالهرم والمهندسين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 1:56 م | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 1:56 م

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في إخماد حريق شقتين سكنيتين بمنطقة الهرم والمهندسين، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغين منفصلين بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم، وحريق شقة سكنية بشارع وادى النيل بمنطقة المهندسين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريقين، دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك