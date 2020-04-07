إخماد حريق شقتين دون إصابات بالهرم والمهندسين

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نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في إخماد حريق شقتين سكنيتين بمنطقة الهرم والمهندسين، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغين منفصلين بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم، وحريق شقة سكنية بشارع وادى النيل بمنطقة المهندسين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل كل حريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريقين، دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.