 حياة واقعية لـ10 مليونيرات عرب.. أروى حامد تشارك في الموسم الثاني من دبي bling - بوابة الشروق
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حياة واقعية لـ10 مليونيرات عرب.. أروى حامد تشارك في الموسم الثاني من دبي bling

أحمد علاء
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 10:34 ص | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 10:34 ص
تشارك الفنانة أروى حامد من المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "دبي bling"، بعدما حقق الموسم الأول منه نجاحا كبيرا.

وهذا المسلسل يتحدث عن الحياة الواقعية للنجوم أو المشاهير بمدينة دبي، وهو أحدث أعمال نتفليكس الواقعية، حيث يظهر حياة 10 مليونيرات عرب بمجالات مختلفة مثل الإعلام والعقارات، التأثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تفاصيل قصة تأسيسهم لإمبراطورياتهم من خلال حياة مليئة بالإبهار والرفاهية في دبي ومن الصفر.

ويعكس المسلسل الواقعي تعدد ثقافات الشخصيات واجتماعهم من بلدان مختلفة في دبي لتحقيق أحلامهم و دعم عزمهم و قوة إرادتهم على النجاح، ويروي أسرارا عن هذه الشخصيات ويسلط الضوء على المنافسة بين الأصدقاء.

كما يتتبع المسلسل أيضا حياة مجموعة من الأصدقاء الذين يعيشون حياة مبهرة ورائعة في مدينة دبي الساحرة والتي كان لها دور بالغ الأهمية في نجاح شخصيات المسلسل ووصولهم لحياة الرفاهية التي يتمتعون بها.

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